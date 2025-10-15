Proteste a Valencia per la partita di basket con una squadra israeliana
Valencia, 15 ott. (askanews) - Manifestanti filopalestinesi hanno protestato a Valencia prima di una partita di basket di Eurolega in programma tra il Valencia Basket e la squadra israeliana Hapoel Tel Aviv. Una manifestazione che ricalca quella di Udine, in occasione della partita di calcio tra Italia e Israele. Il Valencia basket ha poi annunciato che la partita si svolgerà a porte chiuse per motivi di sicurezza. In Spagna in particolare il governo del primo ministro Pedro Sanchez ha definito le azioni di Israele un "genocidio" e a settembre ha chiesto che le squadre israeliane fossero escluse dagli sport internazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
