Protesta Largo Maradona arrivano parole durissime | il commento colpisce

Il dibattito sul murale dedicato a Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli di Napoli continua ad accendere la città. Dopo la protesta di commercianti e residenti, che hanno coperto il celebre ritratto per contestare le sanzioni della Polizia Locale, è intervenuto Diego Maradona Jr. Nel suo messaggio a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha ricordato le parole del padre e l’importanza della legalità, invitando tutti a rispettare i valori che Diego aveva sempre difeso. Le parole di Diego Maradona Jr sulla polemica scoppiata a Napoli. Durante la trasmissione “Diego c’è” su ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, il figlio del Pibe de Oro ha condiviso un pensiero forte, legato agli insegnamenti del padre. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

