Prosegue l' appuntamento filosofico della città con la filosofia e la sorpresa dell' uomo di Silvano Petrosino
Giunge al terzo appuntamento la rassegna filosofica “Ecce Homo”, in scena al Teatro Astra di Misano Adriatico. Venerdì 17 ottobre a salire sul palco sarà il filosofo Silvano Petrosino con una lectio dal titolo: La sorpresa dell'uomo - l'eccezione della ragione e del desiderio.“L’essere umano è un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
