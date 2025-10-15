Prosegue l' appuntamento filosofico della città con la filosofia e la sorpresa dell' uomo di Silvano Petrosino

Riminitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giunge al terzo appuntamento la rassegna filosofica “Ecce Homo”, in scena al Teatro Astra di Misano Adriatico. Venerdì 17 ottobre a salire sul palco sarà il filosofo Silvano Petrosino con una lectio dal titolo: La sorpresa dell'uomo - l'eccezione della ragione e del desiderio.“L’essere umano è un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Prosegue Appuntamento Filosofico Citt224