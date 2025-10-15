Prorogata l'allerta meteo a Napoli e in Campania temporali fino al pomeriggio di giovedì 16 ottobre

La Protezione Civile della Campania ha prorogato l'allerta meteo gialla, già in vigore, fino a giovedì 16 ottobre, estendendola a tutta la fascia costiera regionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Allerta meteo gialla per vento 02 ottobre 2025 Prorogata allerta gialla per vento per la giornata di giovedì 02 ottobre. Si prega di prestare la massima attenzione Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, sono consultabili all'indiri - facebook.com Vai su Facebook

Meteo, prorogata l'allerta vento a Firenze: registrata raffica di oltre 37 km orari #Firenze https://055firenze.it/art/236809/Meteo-prorogata-lallerta-vento-Firenze-registrata-raffica-di-oltre-37-km-orari… - X Vai su X

Prorogata l’allerta meteo a Napoli e in Campania, temporali fino al pomeriggio di giovedì 16 ottobre - La Protezione Civile della Campania ha prorogato l'allerta meteo gialla, già in vigore, fino a giovedì 16 ottobre, estendendola a tutta la fascia costiera ... Da fanpage.it

Allerta Meteo gialla a Napoli e in Campania oggi 15 ottobre: coinvolto dal casertano fino al Cilento - La perturbazione meteo che sta interessando la Campania è in rapida evoluzione e, da questo pomeriggio, interesserà anche i settori della fascia costiera della Campania che non ... Riporta msn.com

Bomba d'acqua in arrivo su Napoli e sulla Campania: le aree più a rischio - Per questo motivo, il Centro Funzionale della Protezione civile della Regione ha tempestivamente emanato una nuova allerta meteo che integra, amplia e proroga quella già in vigore che riguardava le ... Secondo napolitoday.it