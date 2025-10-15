Prorogata l'allerta meteo a Napoli e in Campania temporali fino al pomeriggio di giovedì 16 ottobre

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione Civile della Campania ha prorogato l'allerta meteo gialla, già in vigore, fino a giovedì 16 ottobre, estendendola a tutta la fascia costiera regionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

prorogata allerta meteo napoliProrogata l’allerta meteo a Napoli e in Campania, temporali fino al pomeriggio di giovedì 16 ottobre - La Protezione Civile della Campania ha prorogato l'allerta meteo gialla, già in vigore, fino a giovedì 16 ottobre, estendendola a tutta la fascia costiera ... Da fanpage.it

prorogata allerta meteo napoliAllerta Meteo gialla a Napoli e in Campania oggi 15 ottobre: coinvolto dal casertano fino al Cilento - La perturbazione meteo che sta interessando la Campania è in rapida evoluzione e, da questo pomeriggio, interesserà anche i settori della fascia costiera della Campania che non ... Riporta msn.com

prorogata allerta meteo napoliBomba d'acqua in arrivo su Napoli e sulla Campania: le aree più a rischio - Per questo motivo, il Centro Funzionale della Protezione civile della Regione ha tempestivamente emanato una nuova allerta meteo che integra, amplia e proroga quella già in vigore che riguardava le ... Secondo napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Prorogata Allerta Meteo Napoli