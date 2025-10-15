Prorogata allerta meteo a Napoli e in Campania | stop a parchi e spiagge

L'avviso di allerta meteo a Napoli e in Campania resterà in vigore fino alle 18 di domani, giovedì 16 ottobre. Limitazioni anche per il pontile Nord di Bagnoli, attesa instabilità con possibili temporali. È stata prorogata fino alle ore 18.00 di domani, giovedì 16 ottobre, l'allerta meteo a Napoli e in Campania per fenomeni meteorologici.

