C’è qualcosa di già visto nel clima politico che stiamo respirando in queste settimane. Le piazze chesi accendono, le accuse incrociate, le parole che si fanno armi. Non è la prima volta che l’Italiaconosce un’aria così satura di diffidenza e di rancore, un’aria in cui chi dissente non viene ascoltato,ma sospettato; in cui ogni tema . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Proposte analogiche: il primo dopoguerra e la violenza pro-Palestina