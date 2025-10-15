Pronostico Sport Recife-Ceará | hanno già mollato
Sport Recife-Ceara è valida per la ventottesima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì all’1:00: tv, probabili formazioni, pronostico. Ha già mollato lo Sport Recife. Da sempre ultimo in classifica in campionato e che, vedendo appunto la classifica del massimo campionato brasiliano, non ha nessuna possibilità al momento di prendersi la salvezza. Insomma, le motivazioni in questa parte finale di stagione – anche se la matematica ancora non condanna – saranno quelle che saranno. E di questo, il Ceara, una squadra che lotta per i posti che valgono le coppe, ne potrebbe approfittare. Pronostico Sport Recife-Ceara: hanno già mollato (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
