Pronostico PSG-Strasburgo | allungo in vetta
Psg-Strasburgo è una partita dell’ottava giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Non tanto l’avvio del Psg, che comunque è primo in classifica, come al solito, con sedici punti nelle prime sette giornate, ma soprattutto per l’avvio di stagione dello Strasburgo, al momento terzo ad un solo punto dalla squadra di Luis Enrique. Pronostico Psg-Strasburgo: allungo in vetta (Lapresse) – Ilveggente.it Manca dal 27 settembre la vittoria in campionato ai campioni in carica: prima era arrivata la sconfitta di Marsiglia e, prima della sosta, il pareggio sul campo del Lille, ovviamente viste le molte assenze alle quali Luis Enrique ha dovuto riparare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Per il dopo Maignan vorrei Restes del Tolosa. Classe 2005. Sarebbe una svolta perché darebbe un indizio sul fatto che inizia ad essere messo al centro il progetto sportivo. Il Chelsea dimostra quanto aiuti la sinergia con lo Strasburgo. Deve esserci sinergia tr
