Palmeiras-RB Bragantino è una partita della ventottesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:00 (ora italiana): tv, probabili formazioni, pronostico. Quando mancano meno di due mesi alla fine del Brasileirao 2025, la lotta per il titolo sembra ormai diventata una questione tra Palmeiras e Flamengo, due tra le squadre più blasonate e vincenti del calcio brasiliano. Sono tre, attualmente, i punti che separano il Verdao dal Mengao. Il Palmeiras ha messo il turbo nelle ultime tre giornate, vincendone tre di fila e risollevandosi dopo la sconfitta, la prima dallo scorso giugno, con il Bahia. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Palmeiras-RB Bragantino: si “trasforma” con le squadre di San Paolo