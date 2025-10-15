Pronostico Mirassol-Internacional | blindare il posto per la Libertadores

Mirassol-Internacional è valida per la ventottesima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì all’1:00: tv, probabili formazioni, pronostico. Si fermerà a tre risultati utili di fila la striscia dell’Internacional, una squadra che lotta per non retrocedere. Anche perché, il momento del Mirassol, è bello importante. Parliamo di una formazione che viene dalla bella vittoria contro la Fluminense e che al momento occupa il quarto posto in classifica del massimo campionato brasiliano. (Lapresse) – Ilveggente.it Una squadra che quindi al momento andrebbe diretta alla fase a gironi della Libertadores, ed è questo l’obiettivo dichiarato dei padroni di casa che, con una vittoria, una importantissima vittoria, potrebbero quasi blindare la posizione in classifica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

