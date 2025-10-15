Pronostico Fortaleza-Vasco da Gama | una vittoria che profuma di salvezza
Fortaleza-Vasco è valida per la ventottesima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì alle 2:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Invischiato nelle sabbie mobili della classifica, il Fortaleza, in casa, sembra essere fatto davvero di un’altra pasta rispetto a quando va a giocare in trasferta. Basti pensare che nelle ultime cinque, tra le mura amiche, ha conquistato due vittorie e un pareggio. Pronostico Fortaleza-Vasco: una vittoria che profuma di salvezza (Lapresse) – Ilveggente.it Dall’altro lato il Vasco, che solamente per la differenza in questo momento sarebbe dentro un posto per l’Europa del prossimo anno, fuori casa ha vinto solamente una volta – in campionato – sempre guardando lo stesso arco temporale di prima. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
