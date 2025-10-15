Ugo Humbert e Matteo Berrettini chiuderanno la sessione diurna sul campo centrale intorno alle ore 16:00. E’ forse il match più interessante match della giornata tra due giocatori che in questa stagione hanno avuto problemi fisici. L’italiano è tornato a giocare in Cina dopo tre mesi con risultati non esaltanti mentre nel primo turno del . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Ugo Humbert – Matteo Berrettini, ATP Stoccolma 16-10-2025