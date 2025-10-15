Pronostico Botafogo-Flamengo | sono imbattuti da tre derby di fila

Botafogo-Flamengo è una partita della ventottesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:30 (ora italiana): tv, probabili formazioni, pronostico. Il Botafogo, settimana dopo settimana, sta vedendo lentamente assottigliarsi le speranze di bissare lo storico trionfo dello scorso anno nel Brasileirao. Il Fogao, a due mesi scarsi dalla fine del campionato, è molto distante dalla vetta e non sembra avere chance concrete di rientrare nella corsa al titolo, per ora circoscritta a Palmeiras e Flamengo. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Botafogo-Flamengo: sono imbattuti da tre derby di fila

Approfondisci con queste news

Pronostico Botafogo-Flamengo: sono imbattuti da tre derby di fila - it Il rendimento della squadra allenata da Davide Ancelotti – il figlio d’arte è alla sua prima esperienza al ... Come scrive ilveggente.it

Ultimi aggiornamenti: 19 set 2025, 12:59 - Scopri i pronostici degli esperti di CalcioMercato su calcio, tennis, basket e Formula Uno aggiornati ogni settimana. Lo riporta calciomercato.com

Scoppia una rissa clamorosa dopo Flamengo-Botafogo: Alex Barboza torna a casa senza un dente - La partita tra Flamengo e Botafogo si è conclusa nel modo peggiore possibile: dopo il triplice fischio tutti i giocatori hanno scatenato una rissa in campo che ha coinvolto decine di persone ed è ... Da fanpage.it