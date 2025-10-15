Pronostico Bayern Monaco-Juventus | lo scherzetto della ex

Roma-Barcellona è una partita della seconda giornata della Champions League femminile. Pronostico e dove vederla in streaming Lo scherzetto della grande ex. Si approcciano sicuramente in due modi differenti il Bayern Monaco e la Juventus in questa sfida di Champions League. Le padrone di casa devono mettersi alle spalle le sette pere prese dal Barcellona, le bianconere invece dopo aver battuto il Benfica sognano il colpo grosso. Complicato, difficile. (Lapresse) – Ilveggente.it E la grande ex, Arianna Caruso, passata nello scorso mese di gennaio appunto in Germania, è pronta a trascinare la propria squadra. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Bayern Monaco-Juventus: lo scherzetto della ex

