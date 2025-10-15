Pronostici marcatori | la doppia del venerdì

Ilveggente.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pronostico sui marcatori: la doppia dritta riguardante le sfide in programma venerdì sera  Reduce dall’importante successo contro il Barcellona e dal pareggio con il Lille, il Psg di Luis Enrique vuole riannodare i fili del discorso in Ligue 1. Al primo posto con 16 punti – con un margine di una sola lunghezza sullo Strasburgo – i Campioni d’Europa uscenti sono chiamati a dare il primo vero strattone in vetta. Pronostico Psg-Atalanta: per Juric debutto critico (con sconfitta) (Lapresse) – Ilveggente.it Con l’infermeria sempre più vuota, i parigini ritroveranno molto presto l ‘onze de gala visto all’opera solo a tratti in questo frangente della stagione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostici marcatori la doppia del venerd236

© Ilveggente.it - Pronostici marcatori: la doppia del venerdì

Argomenti simili trattati di recente

pronostici marcatori doppia venerd236Pronostici marcatori: la doppia del venerdì - Il PSG è riuscito a mettere da parte la maggior parte dei suoi infortunati durante la sosta per le nazionali e questo venerdì, per la ripresa della Ligue 1 , il club della capitale dovrebbe riavere a ... Segnala ilveggente.it

pronostici marcatori doppia venerd236Pronostici marcatori qualificazioni Mondiali: la tripla di martedì - Pronostici marcatori qualificazioni Mondiali: ecco la tripla del martedì. Si legge su ilveggente.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostici Marcatori Doppia Venerd236