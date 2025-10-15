Cambio al volante a Riccione. Ieri il club biancazzurro ha esonerato Marco Bucci. Al tecnico è costata cara la sconfitta di sabato scorso, nell’anticipo, in casa della Vis Novafeltria. Una battuta d’arresto di misura, il terzo ko dall’inizio del campionato a oggi. A ’salvare’ Bucci non sono bastate le vittorie contro il Diegaro al debutto e contro il Classe, oltre al pareggio casalingo con il Misano. Anche perché, oggettivamente, quei punti raccolti non bastano alla classifica. Il Riccione, infatti, attualmente occupa un posto in zona playout, cosa evidentemente non messa in preventivo dalla dirigenza biancazzurra la scorsa estate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Promozione. Il Riccione esonera mister Bucci. In pole l'ex Pietracuta Fregnani