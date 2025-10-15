Promozione Il Riccione esonera mister Bucci In pole l’ex Pietracuta Fregnani
Cambio al volante a Riccione. Ieri il club biancazzurro ha esonerato Marco Bucci. Al tecnico è costata cara la sconfitta di sabato scorso, nell’anticipo, in casa della Vis Novafeltria. Una battuta d’arresto di misura, il terzo ko dall’inizio del campionato a oggi. A ’salvare’ Bucci non sono bastate le vittorie contro il Diegaro al debutto e contro il Classe, oltre al pareggio casalingo con il Misano. Anche perché, oggettivamente, quei punti raccolti non bastano alla classifica. Il Riccione, infatti, attualmente occupa un posto in zona playout, cosa evidentemente non messa in preventivo dalla dirigenza biancazzurra la scorsa estate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Alcuni scatti dal Roller Day, tenutosi ieri a Riccione @pista_giardini_riccione. Giornata bellissima e soleggiata, all’insegna della promozione degli sport rotellistici, grazie a tutti - facebook.com Vai su Facebook
Promozione. Il Riccione esonera mister Bucci. In pole l’ex Pietracuta Fregnani - Ieri il club biancazzurro ha esonerato Marco Bucci. Come scrive sport.quotidiano.net
Il Riccione Calcio 1926 esonera l'allenatore Marco Bucci - Arriva al capolinea l'avventura del tecnico Marco Bucci sulla panchina del Riccione Calcio 1926, impegnato in Promozione. Scrive newsrimini.it
Calcio Promozione, Riccione: si va verso l'esonero di mister Bucci - Il successore dovrebbe essere Luca Fregnani, ex tecnico del Pietracuta. Scrive altarimini.it