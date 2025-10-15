Programmi TV mercoledì 15 ottobre 2025 | fiction e intrattenimento

“Il commissario Montalbano” su Rai 1, “This is me” debutta su Canale 5. Guida ai programmi Tv della serata del 15 ottobre 2025. La prima serata di mercoledì 15 ottobre 2025 si presenta ricca di proposte per ogni tipo di pubblico. Dai grandi film internazionali alle fiction italiane, passando per reality, talk show e programmi di cucina, il palinsesto televisivo offre un ventaglio di generi capace di soddisfare ogni gusto. Le reti generaliste e la programmazione Sky si contendono l’attenzione con titoli di richiamo, prime visioni e appuntamenti consolidati. Ecco la guida completa, divisa per genere, con trame e orari per orientarsi al meglio tra i programmi di stasera. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

