programmazione italia 1 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Italia 1 di oggi, 15 Ottobre 2021. Mattina. 07:35 - Magnum P.I. TC VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 08:34 - Chicago Med Michelle, la moglie di Abrams si presenta al Med credendo di soffrire di un'infezione delle vie urinarie, ma scopre inaspettatamente di essere incinta VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 09:31 - Chicago Med Due coniugi vengono ricoverati al Med dopo un incidente d'auto e la moglie accusa il marito di aver provocato l'incidente di proposito VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 10:28 - FBI: Most Wanted Tre procuratori distrettuali di Forrest City, una piccola cittadina dell'Arkansas, vengono freddati a colpi di pistola Lo sceriffo locale decide di rivolgersi all'FBI QUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO 11:25 - FBI: Most Wanted Una psichiatra infantile viene rapita Remy e i suoi indagano scoprendo che l'autore del rapimento e' il fratellastro di una sua vecchia paziente QUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO 12:25 - Studio Aperto Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto 13:00 - Grande Fratello Aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello 13:31 - Sport Mediaset Approfondimento quotidiano in diretta sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

