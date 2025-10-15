Programma Itaca 2026 27 | disponibile il memorandum con le scadenze
È stato pubblicato il memorandum informativo con le principali scadenze relative al bando Programma Itaca 2026-2027. Il documento è disponibile nella sezione “Integrazione” della pagina dedicata all’iniziativa, e offre indicazioni operative per chi intende partecipare. L'articolo Programma Itaca 202627: disponibile il memorandum con le scadenze . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altre letture consigliate
Nella sezione “Integrazioni” del Bando Programma Itaca 2026/2027 è possibile visualizzare il memorandum relativo alle scadenze https://rb.gy/yto5cu Inps Comunica - X Vai su X
Online il Bando di concorso Programma Itaca 2026/2027 per l'assegnazione di borse di studio per soggiorni scolastici all'estero in favore dei figli o orfani ed equiparati dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria - facebook.com Vai su Facebook
Programma Itaca 2026/27: 1.500 borse di studio per studiare all’estero. Domande dall’8 ottobre al 10 novembre - È stato pubblicato il bando per il Programma Itaca relativo all’anno scolastico 2026- Si legge su orizzontescuola.it
Studiare all’estero con il Programma Itaca: al via dall’8 ottobre le domande - A partire dalle ore 12:00 dell’8 ottobre 2025 sarà possibile presentare domanda per il Programma Itaca relativo all’anno scolastico ... Lo riporta orizzontescuola.it
Piano Scuola Digitale in Friuli Venezia Giulia. Programma regionale anni scolastici 2025/26 - 2026/27 - 2027/28 - 979 dell’11/07/2025 è stato approvato il “Piano Scuola Digitale in Friuli Venezia Giulia. Scrive regione.fvg.it