Programma Itaca 2026 27 | disponibile il memorandum con le scadenze

È stato pubblicato il memorandum informativo con le principali scadenze relative al bando Programma Itaca 2026-2027. Il documento è disponibile nella sezione “Integrazione” della pagina dedicata all’iniziativa, e offre indicazioni operative per chi intende partecipare. L'articolo Programma Itaca 202627: disponibile il memorandum con le scadenze . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it