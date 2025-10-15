Tempo di lettura: 2 minuti Apprendiamo dai social che il Sindaco Vernillo, con grande orgoglio e vanto, ha annunciato la prosecuzione dei lavori al Palazzo Baronale, presentandoli come un fiore all’occhiello della sua amministrazione. Ci permettiamo di ricordare, però, che si tratta dello stesso Palazzo Baronale per il quale – appena insediato – il Sindaco aveva richiesto l’intervento della Procura, alludendo a presunti “misteri” e “reati” che, a suo dire, sarebbero emersi dalla gestione della precedente amministrazione. “Per anni, quella narrazione è stata cavalcata e utilizzata come strumento di propaganda, costruendo su insinuazioni e sospetti buona parte della sua campagna elettorale e dei primi tre anni del mandato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Progetto San Nicola’: “Sul Palazzo Baronale la contraddizione del sindaco Vernillo”