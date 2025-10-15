Un ciclo di allenamenti con un preparatore di Fondazione Milan. Attività con un gruppo di adolescenti per scoprire e godere delle offerte presenti sul territorio, come le uscite al cinema o una visita guidata al Duomo di Milano. Quattro ragazzi hanno potuto sperimentarsi come camerieri e barman al bar Ranokkio di Bollate. Sono stati coinvolti nelle attività 120 tra bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico insieme alle loro famiglie. Sono progetti e numeri del progetto Aut Out, avviato nel 2023 da Sercop in coprogettazione con Cooperho - Consorzio di Cooperative Sociali, Cooperativa Cura e Riabilitazione, Cooperativa Metafora e Polisportiva Oratorio San Carlo, grazie al contributo di Regione Lombardia nell’ambito del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Progetto Aut Out, promosso in inclusione