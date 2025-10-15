Profumo perché a qualcuno non piace? E non è sempre colpa della fragranza

Vanityfair.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel periodo in cui scala la graduatoria dei prodotti beauty più apprezzati, a qualcuno il profumo proprio non piace. Abbiamo chiesto a una psicoterapeuta esperta di mindfulness di spiegarci perché succede. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

profumo perch233 a qualcuno non piace e non 232 sempre colpa della fragranza

© Vanityfair.it - Profumo, perché a qualcuno non piace? (E non è sempre colpa della fragranza)

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Profumo Perch233 Piace 232