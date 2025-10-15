’Profilazione molecolare’ Il convegno sull’oncologia

Un dialogo tra ricerca e clinica, tra chi cura e chi vive la malattia. Venerdì 24 ottobre, al Casale Hotel di Colli del Tronto, la sezione regionale Marche dell’Aiom – Associazione Italiana di Oncologia Medica riunirà specialisti, infermieri, biologi e pazienti per un confronto sul tema della profilazione molecolare dei tumori e sul suo impatto sulle scelte terapeutiche. Il convegno, dal titolo ’Profilazione molecolare e scelte decisionali in oncologia: dalla ricerca all’informazione al paziente’, metterà al centro una rivoluzione nella medicina moderna: le cure non più legate all’organo colpito, ma alle caratteristiche genetiche del tumore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

