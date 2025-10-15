Professoressa scopre un coltello nel bagno della scuola

Napolitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri mattina i carabinieri della stazione Napoli Marianella sono intervenuti su segnalazione del corpo docente nell'istituto comprensivo 35esimo Scudillo Carafa Salvemini nella zona dei Colli Aminei. Poco prima una professoressa aveva notato uno strano movimento di alunni all'interno dei bagni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

