Professioni Venturini iGuzzini | Orgogliosi di partecipare a Congresso ingegneri

Rijeka, 14 ott. (AdnkronosLabitalia) - “iGuzzini è molto contenta e orgogliosa di aver avuto l'opportunità di partecipare al 69esimo Congresso nazionale degli ingegneri”. Lo dice, all'AdnkronosLabitalia, Cristiano Venturini, ceo iGuzzini, a margine del Congresso nazionale dell'Ordine degli ingegneri, che oggi fa tappa in Croazia. “La nostra azienda - spiega - da sempre promuove la buona luce, la cultura della buona luce che si differenzia tantissimo dall'illuminare uno spazio in maniera asettica. E' fondamentale interloquire con i progettisti di oggi per costruire il futuro, al fine che il progetto possa essere significativo per le persone e per l'ambiente”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Professioni, Venturini (iGuzzini): "Orgogliosi di partecipare a Congresso ingegneri"

