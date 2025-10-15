Professioni | Perrini Cni ' riforma momento decisivo per ingegneri'
Rijeka, 14 ott. ((AdnkronosLabitalia) - “La riforma delle professioni è un momento decisivo per tutte le professioni, in particolare per quella degli ingegneri, perché è da tempo che aspettavamo un riordino sia delle norme che riguardano l'esercizio delle professioni, sia l'accesso alla professione che la formazione in servizio. Quindi è una riforma straordinariamente importante che riguarda anche le competenze degli ingegneri e non solo degli ingegneri, ma anche di tutte le professioni attinenti alle attività che sono di competenza degli ingegneri, per cui è l'impegno che noi assumiamo per il futuro”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il Presidente del CNI Angelo Domenico Perrini ha presentato la sua relazione al 69° Congresso Nazionale. Un intervento che traccia lo stato dell'arte e le prospettive future per gli oltre 260.000 ingegneri italiani. Riforma delle professioni Il Presidente ha esp - facebook.com Vai su Facebook
Professioni, Perrini (Cni): "Bene ddl Delega ma a dicembre mobilitazione per agevolare iter" - "Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge Delega riguardante la riforma della disciplina degli ordinamenti profession ... Segnala msn.com
Professioni: Perrini (Cni): “Riforma momento decisivo per ingegneri” - (Adnkronos) – “La riforma delle professioni è un momento decisivo per tutte le professioni, in particolare per quella degli ingegneri, perché è da tempo che aspettavamo un riordino sia delle norme che ... Come scrive pianetagenoa1893.net
Perrini, 'riforma professioni straordinariamente importante' - "Una riforma straordinariamente importante che riguarda anche le competenze degli ingegneri e non solo degli ingegneri ma anche di tutte le professioni attinenti alle attività che sono di competenza d ... Riporta ansa.it