Professioni | Perrini Cni ' riforma momento decisivo per ingegneri'

Iltempo.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rijeka, 14 ott. ((AdnkronosLabitalia) - “La riforma delle professioni è un momento decisivo per tutte le professioni, in particolare per quella degli ingegneri, perché è da tempo che aspettavamo un riordino sia delle norme che riguardano l'esercizio delle professioni, sia l'accesso alla professione che la formazione in servizio. Quindi è una riforma straordinariamente importante che riguarda anche le competenze degli ingegneri e non solo degli ingegneri, ma anche di tutte le professioni attinenti alle attività che sono di competenza degli ingegneri, per cui è l'impegno che noi assumiamo per il futuro”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

professioni perrini cni riforma momento decisivo per ingegneri

© Iltempo.it - Professioni: Perrini (Cni), 'riforma momento decisivo per ingegneri'

Leggi anche questi approfondimenti

professioni perrini cni riformaProfessioni, Perrini (Cni): "Bene ddl Delega ma a dicembre mobilitazione per agevolare iter" - "Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge Delega riguardante la riforma della disciplina degli ordinamenti profession ... Segnala msn.com

professioni perrini cni riformaProfessioni: Perrini (Cni): “Riforma momento decisivo per ingegneri” - (Adnkronos) – “La riforma delle professioni è un momento decisivo per tutte le professioni, in particolare per quella degli ingegneri, perché è da tempo che aspettavamo un riordino sia delle norme che ... Come scrive pianetagenoa1893.net

professioni perrini cni riformaPerrini, 'riforma professioni straordinariamente importante' - "Una riforma straordinariamente importante che riguarda anche le competenze degli ingegneri e non solo degli ingegneri ma anche di tutte le professioni attinenti alle attività che sono di competenza d ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Professioni Perrini Cni Riforma