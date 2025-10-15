Prodotti surgelati a temperature sbagliate | maxi sequestro per oltre 3 milioni di euro

Today.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'ispezione dei carabinieri avrebbe svelato diverse irregolarità. I Nas (nuclei antisofisticazioni e sanità) hanno condotto un'operazione in una piattaforma di logistica in provincia di Catania. I militari, insieme al personale del dipartimento di prevenzione veterinaria, dello Spresal e. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Alimenti surgelati: sono salutari e sicuri? Verità e falsi miti spiegati dall’esperta - Secondo una ricerca condotta dall’Istituto italiano alimenti surgelati (IIAS) in collaborazione con la società di ricerca BVA- corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Prodotti Surgelati Temperature Sbagliate