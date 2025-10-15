Processo per la raffineria Api sentito un residente biologo | Benzene cento volte sopra la media ho lasciato Falconara per il bene dei miei figli
ANCONA – Esalazioni di benzene fuori norma e la decisione di vendere casa “per il bene dei miei figli perché non ci dormivo la notte”. Il processo per disastro ambientale a carico della Raffineria Api di Falconara è arrivato alla fase delle testimonianze dei residenti e oggi, al tribunale dorico. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Altre letture consigliate
Nel tg delle 19,35 la morte di Maria Cristina Gallo a Mazara del Vallo: domani sarà lutto cittadino; l'eredità contesa a Catania dove sotto processo è Paola Pepe; a Lipari gli Stati generali della isole minori; l'asino di Pantelleria al centro di un festival; il calcio co - facebook.com Vai su Facebook
Processo "Oro nero". Un teste: "Sostanze dannose, via da Falconara per la salute dei miei figli" - All'epoca "rilevati valori di benzene superiori decine di volte alla media annuale" ... Secondo rainews.it
Incendio alla raffineria Api: in otto rischiano un nuovo processo per reati ambientali - Sono in otto, compreso l'allora amministratore delegato di Api Giancarlo Cogliati, a rischiare un nuovo processo per reati ambientali: al tribunale di Ancona, l'udienza preliminare relativa ... Lo riporta rainews.it
Incendio nella raffineria: si rischia nuovo processo - Questa volta le accuse sono relative all’incendio che si sviluppò nel sito del petrolchimico il 24 febbraio ... Scrive ilrestodelcarlino.it