Processo per la raffineria Api sentito un residente biologo | Benzene cento volte sopra la media ho lasciato Falconara per il bene dei miei figli

ANCONA – Esalazioni di benzene fuori norma e la decisione di vendere casa “per il bene dei miei figli perché non ci dormivo la notte”. Il processo per disastro ambientale a carico della Raffineria Api di Falconara è arrivato alla fase delle testimonianze dei residenti e oggi, al tribunale dorico. 🔗 Leggi su Anconatoday.it