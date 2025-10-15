Processo per il femminicidio di Ilaria Sula L’ipotesi della premeditazione

Terni, 15 ottobre 2025 – Che avesse cattive intenzioni e che avrebbe potuto portarle a termine proprio quel 25 marzo Mark Antony Samson le avrebbe manifestate già qualche giorno prima di metterle in atto. Un testimone, presente nella lista che il legale dei familiari di Ilaria Sula, l’avvocato Giuseppe Sforza, avanzerà dopo essersi costituito parte civile, sembrerebbe confermare l’ipotesi della premeditazione. Sentito dagli inquirenti insieme ad altri, a partire dalle coinquiline della studentessa ternana, puntellerebbe il quadro accusatorio a carico del reo confesso, per i quale il 12 novembre, si aprirà il processo a Roma, in Corte d’assise, terza sezione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

