Processo Pegaso prosciolti la moglie dell’ex boss della Scu e altri quattro imputati

MARTANO - Non fu estorsione aggravata dal metodo mafioso ma esercizio abusivo delle proprie ragioni e, mancando la querela delle persone offese, è stata prosciolta Maria Assunta Stella, 58 anni, moglie dell’ex boss della Sacra Corona Unita Totò Rizzo. Insieme a lei, prosciolti anche Francesco. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

