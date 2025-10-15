Processo mascherine | Accuse già demolite dal Riesame

"Sergio Covato non è colpevole, le accuse della Procura della Repubblica sono già state demolite dal Tribunale del riesame, quindi va assolto con formula ampia". L’avvocato Carlo Benini di Ravenna ha concluso così la sua arringa in difesa dell’ex funzionario della Prefettura di Ravenna accusato di essersi accordato con l’ex deputato della Lega Gianluca Pini (uscito dal processo patteggiando una pena di 23 mesi di reclusione, con la condizionale, e la confisca di un’ingente somma) per rilasciare il porto d’armi per difesa personale a un amico e socio di Pini, in cambio di una raccomandazione per la figlia in relazione a un posto di lavoro in una banca di San Marino, posto che poi non si concretizzò. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

