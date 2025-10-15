Processo in Vaticano il cardinale Becciu condannato
AGI - Cinque anni e 6 mesi di reclusione, interdizione perpetua dei pubblici uffici e 8 mila di multa. È la condanna comminata al cardinale Angelo Becciu dal Tribunale vaticano, al termine del processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato che ruota intorno alla compravendita del Palazzo di Londra. Becciu è stato ritenuto colpevole di tre capi di imputazione, due per peculato uno per truffa "Rispettiamo la sentenza ma certamente faremo appello". Così l'avvocato del cardinale Becciu, Fabio Viglione, al termine della lettura della sentenza. Viglione ha ribadito l'innocenza del cardinale Becciu. 🔗 Leggi su Agi.it
