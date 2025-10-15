Il peso di un governo a livello internazionale non deriva né dal numero di eventi a cui prende parte, né dal rapporto rapporto più o meno positivo tra presidenti e Capi di Stato. La centralità di un Esecutivo si misura dalla capacità che ha di incidere e portare avanti una visione in sede di confronto e di creare rapporti nuovi dialogando con tutti. Il ruolo centrale dell’Italia. Per questa ragione il processo di Aqaba, in corso a Roma, non è una riunione come tante altre ma costituisce un evento rilevante. Per la prima volta dalla sua istituzione, datata 2015, l’Italia ospita una riunione del forum di confronto promosso da Re Abdullah II di Giordania con l’obiettivo di migliorare gli sforzi e scambiare le migliori pratiche nella lotta al terrorismo e all’estremismo, basandosi su tre direttrici di azione: prevenzione, coordinamento e individuazione e superamento delle lacune esistenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Processo di Aqaba, Italia per la prima volta protagonista: focus sull’Africa per la lotta al terrorismo