Processo di Aqaba il focus sull’Africa per contrastare il terrorismo
La riunione di Roma, co-presieduta ieri e oggi dalla presidente Giorgia Meloni e Re Abdullah II di Giordania, segna il decennale del Processo di Aqaba, ponendo al centro dell’agenda la sicurezza nel Sahel e in Africa Occidentale. Ma il forum ideato dal sovrano giordano è molto più di un appuntamento simbolico: è una rete informale, discreta ma influente, che lavora per costruire una risposta coordinata al terrorismo e all’estremismo violento. Origini e obiettivi Il Processo di Aqaba nasce nel 2015 per iniziativa diretta di Re Abdullah II, ex comandante delle forze speciali e molto sensibile alla dimensione securitaria. 🔗 Leggi su Formiche.net
