Processo Aste Ok | in aula l’accusa di camorra sulle aste di Avellino

Avellinotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata fissata per il prossimo 3 dicembre, davanti al Gup del Tribunale di Napoli, Chiara Bardi, la discussione sulla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di otto imputati e una società nell’ambito dell’inchiesta “Aste Ok”. La Procura Antimafia ha formalizzato la richiesta di giudizio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

