Processo Aste Ok | in aula l’accusa di camorra sulle aste di Avellino
È stata fissata per il prossimo 3 dicembre, davanti al Gup del Tribunale di Napoli, Chiara Bardi, la discussione sulla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di otto imputati e una società nell’ambito dell’inchiesta “Aste Ok”. La Procura Antimafia ha formalizzato la richiesta di giudizio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Avellino, processo “Aste ok”, i ricatti del clan per liberare gli immobili - A sollevare le nuove accuse, i pubblici ministeri della direzione distrettuale antimafia di Napoli, Henry John Woodcock ... Lo riporta ilmattino.it