Problemi sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli | circolazione limitata

Napolitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Problemi sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli nel pomeriggio di mercoledì 15 ottobre. Dalle 16.20, infatti, per motivi tecnici la circolazione è limitata. Al momento - rende noto Anm sui suoi canali social - la tratta coperta va da Piscinola a Medaglie d'Oro e viceversa. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

problemi linea 1 metropolitanaMetro Napoli, tratta limitata a Vanvitelli: annunciati problemi tecnici - Per motivi tecnici la Linea 1 della metro ha ridotto la sua tratta da Piscinola a Vanvitelli. Da ilmattino.it

problemi linea 1 metropolitanaNapoli: Linea 1 della metropolitana chiude per 4 giorni - Attraverso una recente nota ufficiale da parte dall'ANNM, è stata anticipata la chiusura della linea 1 della metropolitana di Napoli. Riporta dailynews24.it

problemi linea 1 metropolitanaMetro Napoli, Linea 1 chiusa in anticipo per 4 giorni: test in vista dell’apertura della stazione Tribunale - Metro Napoli, Linea 1 chiusa in anticipo per 4 giorni: test in vista dell’apertura della stazione Tribunale. Segnala 2anews.it

Cerca Video su questo argomento: Problemi Linea 1 Metropolitana