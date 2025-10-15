Problemi sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli | circolazione limitata
Problemi sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli nel pomeriggio di mercoledì 15 ottobre. Dalle 16.20, infatti, per motivi tecnici la circolazione è limitata. Al momento - rende noto Anm sui suoi canali social - la tratta coperta va da Piscinola a Medaglie d'Oro e viceversa. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it
