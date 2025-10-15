Priscilla la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe è gia un rossetto | il progetto di Audrer

Dailynews24.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono trascorsi pochi giorni dalla nascita della figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe e Priscilla è già il nome di un nuovo rossetto. L’imprenditrice romana, ieri, ha annunciato sul suo profilo Instagram l’arrivo del nuovo cosmetico, in casa Audrer. La notizia è stata diffusa, tramite una serie di foto di fotografie dell’ex corteggiatrice . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

priscilla figlia giulia deGiulia De Lellis, l’oggetto ispirato alla figlia Priscilla: l’annuncio a pochi giorni dal parto - Giulia De Lellis dedica un nuovo rossetto alla figlia appena nata, Priscilla: l'annuncio a pochi giorni dal parto. Segnala donnaglamour.it

priscilla figlia giulia deBufera su Giulia De Lellis per la dedica a Tony Effe dopo la nascita della figlia Priscilla - Giulia De Lellis ha suscitato polemiche e divisione pubblica per la sua dedica a Tony Effe dopo la nascita della figlia Priscilla. Secondo msn.com

priscilla figlia giulia deTony Effe e Giulia De Lellis tornano a casa con la figlia Priscilla - L'influencer ha lasciato l'ospedale Gemelli di Milano dove ha partorito. Lo riporta vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Priscilla Figlia Giulia De