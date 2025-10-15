Priscilla la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe è gia un rossetto | il progetto di Audrer
Sono trascorsi pochi giorni dalla nascita della figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe e Priscilla è già il nome di un nuovo rossetto. L’imprenditrice romana, ieri, ha annunciato sul suo profilo Instagram l’arrivo del nuovo cosmetico, in casa Audrer. La notizia è stata diffusa, tramite una serie di foto di fotografie dell’ex corteggiatrice . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
