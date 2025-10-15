Primo punto per il Rimini Pari al ’Neri’ col Mantova
Primo punto della stagione per la Primavera del Rimini. È quello che i biancorossi, alla quarta di campionato, hanno ottenuto davanti al pubblico amico contro il Mantova (1-1). Gara in salita per il Rimini che dopo appena undici minuti va sotto, punita dal gol realizzato da Bellini. Ma i biancorossi non demordono e a dieci minuti dal novantesimo con Nava trovano il gol del pareggio. Quello che schioda il Rimini dallo zero in classifica, ma non dall’ultimo posto che i romagnoli condividono ora con Torres e Arzignano Valchiampo. I sardi non hanno raccolto nulla in casa contro la capolista Pro Patria, mentre l’Arzignano è uscito senza punti dalla partita casalinga contro la Carrarese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
