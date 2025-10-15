Primo incontro Mattarella-Leone

Ieri la visita ufficiale al Quirinale del Pontefice. Al centro dei colloqui la pace e la giustizia. Prevost ribadisce: «Vita da rispettare dal concepimento alla morte». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Primo incontro Mattarella-Leone

E' in corso a Udine la manifestazione di protesta contro l'incontro di calcio Italia-Israele. Il corteo è partito da piazzale Repubblica e si concluderà in piazza Primo Maggio. Segui la diretta qui http://bit.ly/3La01Bz - facebook.com Vai su Facebook

Primo incontro tra papa Prevost e Mattarella al @Quirinale @Pontifex_it - X Vai su X

Papa Leone XIV e Sergio Mattarella: come è andato l’incontro al Quirinale - Papa Leone XIV ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella sua prima visita al Palazzo del Quirinale. Come scrive newsmondo.it

Il Papa al Quirinale: «Con Italia sincera amicizia». Mattarella: «Rilanciare la soluzione due popoli due Stati» - Papa Leone ha lasciato il Palazzo apostolico per recarsi in visita dal Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella al Quirinale. Segnala ilmattino.it

Papa Leone in Quirinale da Mattarella: qual è il loro piano per la pace? - Al centro del loro discorso un'analisi dei tempi correnti, con focus sulla pace e il multilateralismo. Come scrive ildigitale.it