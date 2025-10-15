Primo autobus elettrico della Tua su una tratta suburbana | la Pescara-Penne FOTO

Ilpescara.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla tratta Pescara-Penne, a partire da giovedì 15 ottobre il primo bus elettrico Tua utilizzato su una linea suburbana.Tua conferma il proprio impegno verso un trasporto sempre più innovativo e green.L'azienda unica di trasporto regionale introduce, per la prima volta in Abruzzo, un bus. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

