Primo autobus elettrico della Tua su una tratta suburbana | la Pescara-Penne FOTO
Sulla tratta Pescara-Penne, a partire da giovedì 15 ottobre il primo bus elettrico Tua utilizzato su una linea suburbana.Tua conferma il proprio impegno verso un trasporto sempre più innovativo e green.L'azienda unica di trasporto regionale introduce, per la prima volta in Abruzzo, un bus. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Pescara-Penne, al via il primo bus elettrico Tua su tratta suburbana - Mobilità green in Abruzzo: Tua lancia il primo bus elettrico da 37 posti sulla linea Pescara- Come scrive abruzzonews.eu
PESCARA-PENNE: DA DOMANI PRIMO BUS ELETTRICO TUA UTILIZZATO SU TRATTO SUBURBANO - PESCARA – La società del trasporto unico Tua Spa introduce, per la prima volta in Abruzzo, un bus elettrico di 37 posti a sedere su un tratto suburbano. Si legge su abruzzoweb.it
Primo bilancio Tua su Strada parco, fino a 4800 utenti al giorno - "Partenza oltre ogni aspettativa per il nuovo servizio di autobus elettrici sulla Strada Parco", attivato il 28 aprile sul tracciato dell'ex ferrovia tra Pescara e Montesilvano. Segnala ansa.it