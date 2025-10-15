Primo appuntamento della rassegna Le domeniche dello sport

Baritoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si svolgerà domenica 19 ottobre il primo appuntamento della rassegna “Le domeniche dello sport”, il programma organizzato dal Municipio II, su impulso della commissione Cultura e Sport, in collaborazione con la Società Ginnastica Angiulli. Cinque le domeniche dedicate allo sport e al benessere. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Primo appuntamento dell'iniziativa "Le domeniche delle salute" - Primo appuntamento dell'iniziativa "Le domeniche delle salute" organizzato dal Rotary e il Rotaract - Lo riporta ansa.it

Parco Nemorense, primo appuntamento della rassegna «Le pagine strappate» con il libro di Igor Patruno - È possibile rileggere i cosiddetti «anni di piombo», al di là delle ricostruzioni storiche ufficiali, inglobando nell’analisi le esperienze, il contesto e il vissuto di quei giovani che allora furono ... Riporta roma.corriere.it

primo appuntamento rassegna domenicheTicineto ospita il primo appuntamento di “Arte Zoom” - Il percorso proposto ai visitatori prenderà avvio alle ore 10 di domenica 5 ottobre, presso la chiesa parrocchiale dell’Assunzione di Maria, sita in piazza Fratelli Tabucchi. Lo riporta casalenews.it

Cerca Video su questo argomento: Primo Appuntamento Rassegna Domeniche