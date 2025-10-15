Primo appuntamento della rassegna Le domeniche dello sport

Si svolgerà domenica 19 ottobre il primo appuntamento della rassegna “Le domeniche dello sport”, il programma organizzato dal Municipio II, su impulso della commissione Cultura e Sport, in collaborazione con la Società Ginnastica Angiulli. Cinque le domeniche dedicate allo sport e al benessere. 🔗 Leggi su Baritoday.it

