primavera 4 academy colpita e affondata ravenna a bersaglio sette volte

Prosegue il periodo complicato della Primavera della San Marino Academy. Anche il Ravenna si impone sui ragazzi di Brocchini, sempre alla ricerca del primo risultato utile stagionale. Il 7-0 rimediato al ’Massimo Sbrighi’ viene aperto dalla doppietta di Berardi; poi, nel secondo tempo, ad allargare la forbice sono Castellacci, Girelli, Ruffino (doppietta anche per lui) ed il rigore di Raimondo al 3’ di recupero. San Marino Academy: Cenci, Bindi (64’ Colombini), Baiardi, Fratticci (42’ Delvecchio), Marani, Pennacchini, Dell’Amore (64’ Deronjic), Mularoni (72’ Pasolini), Grandoni, Markaj, Molinari (46’ Arcangeli). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

