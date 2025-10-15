Prima o poi arriverà il momento e noi ci faremo trovare pronti

Una stretta di mano al candidato sconfitto, Alessandro Tomasi, e un abbraccio "speciale" a Elena Meini, la leghista più votata in Toscana ma rimasta fuori dal Consiglio. Così l’eurodeputata pisana della Lega Susanna Ceccardi ha commentato l’esito delle elezioni regionali, che segnano un risultato amaro per il Carroccio, fermo a Pisa al 5,61%, poco sopra la media regionale del 4,38%. Una delusione che la leghista pisana cerca di leggere in controluce, rivendicando "coraggio e coerenza anche quando il vento soffia contro". Ma la verità, nelle righe del suo messaggio, traspare: il Carroccio in Toscana esce ridimensionato e i seggi mancano all’appello anche per la capogruppo uscente Elena Meini, che "purtroppo - scrive Ceccardi - non entra in Consiglio regionale a causa di una legge elettorale che non premia chi lavora davvero sul territorio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

