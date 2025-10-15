Prima nazionale di Ubù Re scatenato al Teatro della Tosse | versione dell’iconico personaggio di Jarry
I festeggiamenti per i 50 anni del Teatro della Tosse continuano con la prima nazionale giovedì 16 ottobre a Genova, Sala Trionfo Teatri di S.Agostino, di “Ubù, Re scatenato”, nuovo spettacolo di Emanuele Conte, in scena fino al 26 ottobre alla sala Trionfo.Ubù re è stato pubblicato il 25 aprile. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
