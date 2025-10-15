Prevenzione oncologica femminile | incontri informativi a Bergamo e Villa D’Almè

In occasione del mese dedicato alla prevenzione oncologica femminile, l’ASST Papa Giovanni XXIII organizza incontri informativi gratuiti e aperti a tutti sull’importanza della prevenzione, dei controlli periodici e della vaccinazione contro le infezioni da papilloma virus umano (HPV), una delle più diffuse infezioni a trasmissione sessuale e tra le principali cause di tumori del collo dell’utero e di altre patologie oncologiche. Gli incontri si terranno alle 17 di Martedì 21 ottobre al Consultorio familiare di Bergamo Borgo Palazzo e di Giovedì 23 ottobre al Consultorio familiare di Villa D’Almè. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

