Prevenzione oncologica femminile | incontri informativi a Bergamo e Villa D’Almè
In occasione del mese dedicato alla prevenzione oncologica femminile, l’ASST Papa Giovanni XXIII organizza incontri informativi gratuiti e aperti a tutti sull’importanza della prevenzione, dei controlli periodici e della vaccinazione contro le infezioni da papilloma virus umano (HPV), una delle più diffuse infezioni a trasmissione sessuale e tra le principali cause di tumori del collo dell’utero e di altre patologie oncologiche. Gli incontri si terranno alle 17 di Martedì 21 ottobre al Consultorio familiare di Bergamo Borgo Palazzo e di Giovedì 23 ottobre al Consultorio familiare di Villa D’Almè. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
In occasione del mese dedicato alla promozione della prevenzione oncologica femminile, saranno diverse le iniziative promosse dall’ASST Ovest Milanese. Fai swipe a destra per scoprire tutti i dettagli #asstovestmilanese #asst #ottobrerosa #prevenzione - facebook.com Vai su Facebook
#prevenzione oncologica tra adesione agli #screening ed ereditarietà: ascolta l'intervista a @MassimoDiMaio75, Presidente eletto #AIOM, e a @OrnellaCampane1, Presidente @AbrcadabraO, su @rtl1025: https://play.rtl.it/ospiti/1/massimo-di-maio-la-prevenzi - X Vai su X
Prevenzione oncologica femminile, incontri sull’Hpv - Ottobre è dedicato alla prevenzione oncologica femminile: il 21 e il 23 incontri informativi gratuiti sull’Hpv nei consultori di Bergamo e Villa D’Almè. Scrive ecodibergamo.it
Papilloma virus Bergamo: prevenzione e vaccini, incontri con l'ostetrica per saperne di più - Organizzati dall'Asst Papa Giovanni XXIII: il 21 ottobre al consultorio di Borgo Palazzo, il 23 a Villa d'Almè. Secondo bergamo.corriere.it
Ascoli - L’Ottobre rosa dell’Ast: visite, screening e incontri per prevenire i tumori femminili - L’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno aderisce a "Ottobre Rosa", il mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili, con un ricco calendario di iniziative dal 17 al 27 ... Riporta veratv.it