Prevenzione e salute | torna l’Open Day dell’ASL Avellino
Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovo open day dell’Asl Avellino per la prevenzione oncologica presso il Distretto di Avellino. Nell’ambito del Programma Nazionale Equità in Salute (PNES) – Area di intervento: “Maggiore copertura degli screening oncologici” – l’ASL di Avellino, insieme alla Regione Campania, promuove un programma di “Azioni volte all’implementazione dei 3 screening principali”. Sabato 18 ottobre, presso il Distretto di Avellino in via degli Imbimbo 1012, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sarà possibile sottoporsi allo screening della mammella e del colon retto. Le donne nella fascia di età 50-69 anni, residenti in provincia di Avellino, tramite prenotazione alla Centrale Screening oncologici (tel. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
