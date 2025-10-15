Prevenzione e salute | torna l’Open Day dell’ASL Avellino

Anteprima24.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovo open day dellAsl Avellino per la prevenzione oncologica presso il Distretto di Avellino. Nell’ambito del Programma Nazionale Equità in Salute (PNES) – Area di intervento: “Maggiore copertura degli screening oncologici” – l’ASL di Avellino, insieme alla Regione Campania, promuove un programma di “Azioni volte all’implementazione dei 3 screening principali”. Sabato 18 ottobre, presso il Distretto di Avellino in via degli Imbimbo 1012, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sarà possibile sottoporsi allo screening della mammella e del colon retto. Le donne nella fascia di età 50-69 anni, residenti in provincia di Avellino, tramite prenotazione alla Centrale Screening oncologici (tel. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

prevenzione e salute torna l8217open day dell8217asl avellino

© Anteprima24.it - Prevenzione e salute: torna l’Open Day dell’ASL Avellino

Argomenti simili trattati di recente

prevenzione salute torna l8217openLazio, torna il programma per la prevenzione “Un Consiglio in salute” - ROMA (ITALPRESS) – Torna “Un Consiglio in Salute – La prevenzione comincia da noi”, iniziativa dedicata alla promozione della ... Segnala iltempo.it

prevenzione salute torna l8217openSalute, Campitiello (Min. Salute): prevenzione torni al centro Sistema sanitario nazionale - Roma, 29 set – “La prevenzione deve tornare al centro del Sistema sanitario nazionale, fare prevenzione significa utilizzare il miglior farmaco che abbiamo a disposizione per vivere meglio e più a lun ... Lo riporta 9colonne.it

Virus sinciziale. Dai fattori di rischio ai vaccini. Arriva circolare del Ministero della Salute con le misure di prevenzione - Diramata dalla Direzione generale della Prevenzione una circolare con le misure di Misure di prevenzione e immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale che rappresenta la prima causa di ... Secondo quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Prevenzione Salute Torna L8217open