Prevenzione e nuovi sistemi di allerta | vertice in Prefettura su rischio idrogeologico
BRINDISI - Alla luce dei recenti eventi metereologici avversi e in vista della imminente stagione invernale, si è tenuto questa mattina (15 ottobre 2025) in Prefettura a Brindisi un incontro per rafforzare il sistema di prevenzione del rischio idrogeologico. All'incontro hanno partecipato la vice. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
