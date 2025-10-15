Prevenzione diretta la salute sempre più vicina alle persone | ecco gli infermieri di famiglia nell' alta val Bidente
Luca Silvestroni, Susanna Leoni, Romina Rossi e Dalida Pesarini. Saranno loro gli infermieri di famiglia e comunità per la vallata dell'alto Bidente. Il progetto è stato presentato a Civitella alla presenza del sindaco Claudio Milandri, della vicesindaca Stefania Marchi, dell'assessora al Welfare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ottobre – Mese della Prevenzione Vascolare La Chirurgia Vascolare dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia, diretta dal dottor Pierfrancesco Frosini, responsabile regionale della Società Italiana di Flebolinfologia (SIFL), con i medici Patrizia Dalla Caneva, C - facebook.com Vai su Facebook
La prevenzione scende in piazza, a Brindisi il Tour della Salute - Continua il percorso per le piazze italiane del Tour della Salute, l'evento itinerante dedicato alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita. Riporta ansa.it
Prevenzione, la carovana delle spiagge della salute fa tappa a Locri - Ha fatto tappa a Locri la carovana delle spiagge della salute con sportelli gratuiti di dermatologia, nutrizione e psicologia. Si legge su rainews.it
Salute: Riccardi, prevenzione e rete oncologica strategia regionale - "Questa iniziativa rappresenta un tassello importante per contribuire a promuovere un cambiamento culturale, anche nell ... Come scrive ilgazzettino.it