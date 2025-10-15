Prevenzione diretta la salute sempre più vicina alle persone | ecco gli infermieri di famiglia nell' alta val Bidente

Forlitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Silvestroni, Susanna Leoni, Romina Rossi e Dalida Pesarini. Saranno loro gli infermieri di famiglia e comunità per la vallata dell'alto Bidente. Il progetto è stato presentato a Civitella alla presenza del sindaco Claudio Milandri, della vicesindaca Stefania Marchi, dell'assessora al Welfare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

