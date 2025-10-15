prevenzione del tumore al seno | visite senologiche gratuite

Milanotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’anno del suo cinquantennale, il Centro Diagnostico Italiano rinnova il proprio impegno accanto a Fondazione Umberto Veronesi ETS per la prevenzione al femminile. In occasione della PittaRosso Pink Parade 2025 – la tradizionale camminata non competitiva che raccoglie fondi a sostegno della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

prevenzione tumore seno visiteTumore al seno, PetrasStrumilia e LIlt in campo nel segno della prevenzione - Sensibilizzare la popolazione femminile sulla prevenzione del tumore al seno con un invito a monitorare in modo costante la propria salute, anche attraverso l’adesione a controlli e screening specia. Scrive corriereirpinia.it

prevenzione tumore seno visiteTumore al seno, ottobre mese della prevenzione: dove fare controlli e visite gratuite - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tumore al seno, ottobre mese della prevenzione: dove fare controlli e visite gratuite ... Segnala tg24.sky.it

prevenzione tumore seno visite"Ottobre Rosa": dove e come prenotare visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno - Ottobre si tinge di rosa: tra campagne solidali, eventi sul territorio e progetti design, ecco come fare la differenza nella lotta contro il tumore al seno. alfemminile.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Prevenzione Tumore Seno Visite