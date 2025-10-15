Presunte tensioni in Ferretti Italia Viva | C' è forte preoccupazione E' un patrimonio del territorio che va tutelato

Forlitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presunte tensioni all'interno del Gruppo Ferretti. Secondo quanto riportato in un articolo de “Il Corriere della Sera” l’8 ottobre scorso, il principale azionista del gruppo, la multinazionale cinese Weichai Group – titolare del 37,5% del capitale – avrebbe accusato l’amministratore delegato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Presunte Tensioni Ferretti Italia